Šodien 21:52
Miris Latvijas parabobslejists Alvils Brants
Svētdien 61 gada vecumā miris Latvijas parabobslejists Alvils Brants, ziņo Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF).
Brants 2016. gadā kļuva par pasaules vicečempionu, bet divus gadus vēlāk izcīnīja Eiropas čempiontitulu.
Viņš arī startējis Pasaules kausa sacensībās parabobslejā, 11 reizes izcīnot godalgas, no kurām divas bija zelta, un pēc 2022./2023. gada sezonas noslēdza sportista karjeru.
Jauns.lv jau iepriekš ziņoja, ka Alvils Brants kritiskā stāvoklī atrodas reanimācijā un viņa dzīvības glābšanai steidzami ir vajadzīgas asinis.