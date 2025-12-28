Latvijas izcelsmes futbolists Cirkins "Sunderland" rindās debitē Anglijas premjerlīgā
Latvijas izcelsmes aizsargs Deniss Cirkins svētdien "Sunderland" vienības rindās piedzīvoja debiju Anglijas futbola premjerlīgā.
18. kārtas cīņā "Sunderland" savā laukumā ar 1:1 (1:0) cīnījās neizšķirti ar Līdsas "United" futbolistiem.
Cirkins, kurš jau aizvadīto sezonas daļu izlaida savainojuma dēļ, laukumā devās sākumsastāvā un spēlēja līdz finālsvilpei.
Pirmajā puslaikā laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Simons Adingra, bet otrā puslaika ievadā pēc Cirkina kļūdas rezultātu izlīdzināja Dominiks Kalverts-Levins.
Latvijas izcelsmes aizsargs dzimis Īrijā, bet visās jaunatnes vecuma izlasēs pārstāvējis Angliju. Šajā pavasarī viņš arī saņēma izsaukumus uz Anglijas U-21 izlasi, taču abas reizes nevarēja pievienoties valstsvienības treniņnometnei traumas dēļ.
"Sunderland" ar 28 punktiem 18 spēlēs Anglijas premjerlīgas turnīra tabulā atrodas septītajā vietā, kamēr Līdsas "United" ar 20 punktiem ierindojas 16. pozīcijā.