Eiduka "Tour de Ski" pirmajā posmā iekļūst sprinta izslēgšanas cīņās
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka svētdien Itālijā "Tour de Ski" seriāla pirmā posma kvalifikācijā sprintā brīvajā stilā ierindojās 12. pozīcijā un iekļuva izslēgšanas cīņās.
Vēlāk svētdien gaidāmajām izslēgšanas cīņām kvalificējās labāko 30 rezultātu īpašnieces.
Kvalifikācijā ātrākā bija zviedriete Juhanna Hagstrēma, kura finišēja divās minūtēs un 47,58 sekundēs. Viņa par divām sekundēm pārspēja vācieti Koletu Ridzeku, bet somiete Jasmi Joensū atpalika 2,25 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.
Eiduka finišā atpalika no zviedrietes 5,14 sekundes un ierindojās 12. pozīcijā 90 slēpotāju konkurencē.
Savukārt vīriešu konkurencē sprinta kvalifikācijā ātrākais bija norvēģis Juhanness Klēbo, kurš finišu sasniedza pēc divām minūtēm un 27,15 sekundēm. Otrais, atpaliekot 1,76 sekundes, bija amerikānis Gass Šumahers, bet līdera tautietis Oskars Opstads Vike piekāpās 1,92 sekundes un bija trešais.
Latvijas slēpotāji Lauris Kaparkalējs un Raimo Vīgants zaudēja līderim attiecīgi 10,80 sekundes un 11,78 sekundes un ieņēma 66. un 74. vietu, neiekļūstot izslēgšanas cīņās. Kvalifikācijā sacentās 121 sportists.
Sievietes sāks sprinta izslēgšanas cīņas plkst. 15.15.
Plkst. 13.30 kvalifikāciju sprintā brīvajā stilā aizvadīs vīrieši, startējot Raimo Vīgantam un Laurim Kaparkalējam, bet plkst. 15.15 sāksies sprinta izslēgšanas cīņas sievietēm.
"Tour de Ski" turpinājumā pirmdien paredzēts desmit kilometru slēpojums klasiskajā stilā ar atsevišķu startu, bet gada pēdējā dienā būs grupu slēpojums piecu kilometru distancē brīvajā stilā. Jaunajā gadā paredzēts pēdējais posms Toblahā, kur būs starts 20 kilometros iedzīšanā klasiskajā stilā.
Pēc vienas dienas atpūtas Valdifjemmē, Itālijā, notiks pēdējie divi posmi - sprints klasiskajā stilā un desmit kilometru distance, lielāko daļu veicot augšup kalnā.
"Tour de Ski" seriālu tiešraidē translēs kanālā "Eurosport".
Pirms diviem gadiem Eiduka "Tour de Ski" kopvērtējumā sieviešu konkurencē ieņēma augsto astoto vietu. Pērn pirmo reizi karjerā prestižā seriāla finišu sasniedza arī Vīgants.
Janvārī notiks Pasaules kausa posmi Vācijas trasē Oberhofā un Šveices ciemā Gomsā, bet pēc tam labākie distanču slēpotāji no 7. līdz 22. februārim sacentīsies Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.