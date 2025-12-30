Amsterdamas "Ajax" fani izšauj petardes.
Kautiņi, petardes, cietumsodi un krievi. Gada skandāli Latvijas sportā
2025. gadā neiztrūka bez dažādiem skandāliem un plaši apspriestiem tematiem sportā. Kopumā visa gada garumā netrūka atsevišķu plaši apspriestu tematu. Jauns.lv piedāvā atsevišķu nozīmīgāko “cepienu” apkopojumu.
No braukšanas pie stūres dzērumā līdz viedokļu paušanai par agresorvalsts sportistu pielaišanu sacensībām. Sportā 2025. gadā netrūka tēmu, par kurām diskutēt plašākām sabiedrības grupām ārpus sporta burbuļa.