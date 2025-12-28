"Hawks" bez Porziņģa piedzīvo sesto zaudējumu pēc kārtas.
Basketbols
Šodien 09:11
"Hawks" bez Porziņģa piedzīvo sesto zaudējumu pēc kārtas
Atlantas "Hawks", kurai slimības dēļ nevarēja palīdzēt Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā piedzīvoja sesto neveiksmi pēc kārtas.
"Hawks" savā laukumā ar 125:128 (27:33, 28:35, 34:30, 36:30) piekāpās Ņujorkas "Knicks".
Atlantas vienībā rezultatīvākais ar 31 punktu un 14 bumbām zem groziem bija Onjeka Okongvu, Nikeils Aleksandrs-Volkers pievienoja 25 punktus, bet Džeilens Džonsons iekrāja 20 punktus, 12 rezultatīvas piespēles un deviņas atlēkušās bumbas.
Ņujorkiešu uzvaru ar 36 punktiem un 15 bumbām zem groziem sekmēja Karls Entonijs Taunss, kamēr Džeilens Bransons izcēlās ar 34 gūtajiem punktiem.
Porziņģis saslimšanas dēļ izlaida devīto maču pēc kārtas.
"Hawks" ar 15 uzvarām un 18 neveiksmēm Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas desmitajā pozīcijā, bet "Knicks" ar bilanci 22-9 ieņem otro vietu.