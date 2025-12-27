Austrijas slēpotājs Marko Švarcs pirmo reizi uzvar Pasaules kausa supergigantā
Austrijas kalnu slēpotājs Marko Švarcs sestdien Itālijā Pasaules kausā pirmo reizi karjerā izcīnīja uzvaru supergigantā.
Švarcam šī bija otrā uzvara nedēļas laikā, bet pirms tam viņš divus gadus ārstēja ceļgala un muguras traumas, kas liedza viņam cīnīties par pjedestālu. Līdz šim viņš septiņas uzvaras bija svinējis tehniskajās disciplīnās, tagad pievienojot uzvaru arī ātruma disciplīnā.
Nākamās trīs vietas aiz viņa ieņēma šveicieši - Aleksis Monē zaudēja divas sekundes desmitdaļas, Franjo fon Almens bija vēl piecas simtdaļas lēnāks, bet četras simtdaļas labāko trijniekam zaudēja Marko Odermats.
Tikmēr Zemmeringā, Austrijā, trešo reizi sezonā milzu slalomā uzvarēja mājiniece Jūlija Šaiba.
Šaiba pēc pirmā brauciena divas sekundes simtdaļas zaudēja zviedrietei Sārai Hektorei, bet otrajā pārspēja savu konkurenti. Summā viņu un šveicieti Kamillu Rastu šķīra 0,14 sekundes, bet Hektore zaudēja četras sekundes desmitdaļas.
Šaibas ciešākā sāncense milzu slalomā jaunzēlandiete Alise Robinsone pirmajā braucienā izstājās. Titulētā amerikāniete Mikeila Šifrina šoreiz bija sestā.