Artūrs Žagars iedzīvojies kārtējā savainojumā un nepabeidz maču

Latvijas basketbolists Artūrs Žagars sestdien traumas dēļ nepabeidza Turcijas čempionāta spēli.

Žagars mačā iesaistījās no rezervistu soliņa un laukumu pameta divas minūtes pirms pirmā puslaika beigām. Stambulas "Fenerbahce" šajā spēlē mājās ar 93:79 uzvarēja "Manisa" vienību.

Turcijas mediji pagaidām neprecizē, cik nopietnu traumu latvietis ir guvis.

Žagars deviņās minūtēs un 39 sekundēs izpildīja divus neprecīzus tālmetienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva četras rezultatīvas piespēles, divreiz kļūdījās, vienreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu piezīmi.

