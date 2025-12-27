Hokejistu streika dēļ atceļ ECHL spēles
Hokejistu streika dēļ piektdien tika atceltas 13 spēles Ziemeļamerikā pēc spēka trešajā līgā ECHL turnīrā.
Kā paziņoja Profesionālo hokeja spēlētāju asociācija (PHPA), kolektīvajā līgumā ar turnīra rīkotājiem nav panākta vienošanās par spēļu aizvadīšanu divās dienās pēc kārtas, brīvdienu pārtraukumiem, garantētajiem līgumiem, veselības aprūpi starpsezonā un spēlētāju kompensācijām.
PHPA ar ECHL veikusi pārrunas visa šī gada garumā.
Turpretī ECHL spēlētāju arodbiedrību vaino tajā, ka tā hokejistiem nav ļāvusi apstiprināt pēdējo vienošanos, kas viņu ieskatā bijusi pati labākā. Turnīra rīkotāji atgādina, ka solījuši atalgojuma pieaugumu par 20%.
Turpmākajos piedāvājumos līga iekļaušot zaudējumus, kas radušies spēlētāju streika rezultātā, uzsver ECHL.
ECHL turnīrā, kas kādreiz bija pazīstams ar nosaukumu Austrumkrasta hokeja līga, ir 30 komandas, 29 no tām bāzētas ASV un viena Kanādā. Daļa komandu ir hierarhiski pakļautas Amerikas Hokeja līgas (AHL) un Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienībām.
No Latvijas hokejistiem tajā šobrīd spēlē tikai aizsargs Bogdans Hodass, bet Arvils Bergmanis pametis šo līgu un karjeru turpina Zviedrijā.