Mūžības ceļos aizbraucis Latvijas autosporta leģenda Juris Belmers
26. decembrī aizsaulē aizgājis Latvijas autosporta leģenda Juris Belmers. Par to savā "Facebook" kontā pavēstījusi Latvijas Automobiļu federācija.
"Šodien diemžēl mūžībā devusies Latvijas autosporta leģenda Juris Belmers (18.01.1940-26.12.2025). Juris savu autosportistu gaitu laikā sasniedza izcilus panākumus, 20. gadsimta 70-tajos un 80-tajos kļūstot par vienu no iemīļotākajiem Latvijas sportistiem un Biķernieku trasē pulcējot vairāk nekā 100 000 skatītāju," pavēstīja federācija. "Startējot autošosejas sacensībās, Juris Belmers ar savu leģendāro 42. numura Volgu izcīnīja septiņus PSRS čempiona titulus, kā arī prestižajās “Dzintara Volga” sacīkstēs sakrāja desmit uzvaras. Visas savas karjeras laikā Belmers uzstādījis neskaitāmus ātruma rekordus dažādās trasēs, izcīnījis vairāk nekā 100 medaļas un kļuvis arī par čempionu rallijā un autosacīkstēs hipodromā. Latvijas Automobiļu federācijas vārdā izsakām visdziļākās līdzjūtības Jura tuviniekiem, ģimenei un draugiem."
Federācija norāda, ka informācija par Jura Belmera izvadīšanu sekos tuvākajā laikā.
