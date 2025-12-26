Patrīcija Eiduka: “Šī gada “Tour de ski” ar daudzajām klasikām nav man parocīgs, bet iešu un cīnīšos”
Pirms gaidāmā “Tour de ski” Baltijas vadošā slēpotāja Patrīcija Eiduka atzīst, ka ir labā formā, bet norāda, ka šī gada “Tour de ski” formāts ar daudzajiem klasikas posmiem viņai nav parocīgs, taču nupat Pasaules kausa posmā Davosā 15.vietu izcīnījusi Eiduka tik un tā ir apņēmības pilna iet un cīnīties katru dienu uz maksimumu, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.
Pasaules kausa posmos šosezon četras reizes trīsdesmitniekā tikusī Patrīcija Eiduka pastāsta, ka šoreiz pēc Šveices posma decembra vidū uz mājām nav braukusi, bet palikusi trenēties Itālijā. “Pēc Pasaules kausa posma Davosā pārbraucu uz Itāliju, kur arī gatavojos visu šo laiku “Tour de ski”. Tā kā Latvijā šobrīd nav labi apstākļi saistībā ar sniegu, tad uz mājām šoreiz pirms tūres neaizbraucu. Līdz ar to arī mazāk ceļošanas dienas, tāpēc pieņēmām lēmumu, ka šādi ir labāk gatavošanās procesam tūrei.”
Eiduka atzīst, ka šobrīd jūtas labi un treniņprocess noritējis kā plānots. Taču saistībā ar tūres šī gada konceptu viņa nav ļoti priecīga, bet ir apņēmības pilna cīnīties. “Nedomāju, ka šogad “Tour de ski” formāts man būtu pateicīgākais, jo ir diezgan daudz posmu klasikā, bet slidsolī ir tikai sprints, 5km masu starts pa grupām un pēdējais posmos pret kalnu, bet 10km intervāla starts, 20km iedzīšana un otrs sprints būs klasikā. Līdz ar to iespējas sevi pierādīt ir mazākas, jo klasika joprojām ir mans vājākais punkts. Taču, neskatoties uz to, esmu “Tour de ski” gatava. Iešu katru dienu uz maksimumu, cīnīšos un darīšu visu, ko varu.”
“Tour de ski” sāksies šo svētdien ar sprintu slidsolī.