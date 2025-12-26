Jānis Jaks (foto: "HC Energie Karlovy Vary" / Facebook)
Jānis Jaks izcili nospēlē Karlovi Varu "Energie" uzvarā Čehijas čempionāta mačā
Latvijas aizsargs Jānis Jaks piektdien Čehijas hokeja līgas mačā guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, sekmējot Karlovi Varu "Energie" panākumu viesos pret Liberecas "Bili Tygrzi". Jaka, kā arī uzbrucēja Haralda Egles un aizsarga Roberta Mamčica pārstāvētā komanda pārspēja Kristapa Zīles vienību ar 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
Jaks pirmā perioda 12. minūtē panāca 1:1, bet otrās trešdaļas piektajā minūtē asistēja komandas otrajā vārtu guvumā.
Citā spēlē ar rezultatīvu piespēli izcēlās latviešu aizsargs Markuss Komuls, palīdzot savai vienībai Litvīnovas "Verva" izbraukumā ar 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) pārspēt Hradekrālovas "Mountfield".
Vēl uzbrucējs Renārs Krastenbergs un "Olomouc" ar 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) mājās zaudēja Vītkovices "Ridera", bet Plzeņas "Škoda" bez savainotā Kristiāna Rubīna sastāvā savā laukumā ar 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) pieveica Kladno "Rytirzi".
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir Prāgas "Sparta", kas atrodas trešajā vietā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.