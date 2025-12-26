Hokejs
Šodien 19:42
Mārtiņš Dzierkals ar "Sparta" neveiksmīgi sāk Špenglera kausa izcīņu
Ar zaudējumu tradicionālo Špenglera kausa izcīņu piektdien uzsāka Latvijas hokejista Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Čehijas komanda Prāgas "Sparta", kas turnīra pirmajā spēlē atzina Šveices kluba "Fribourg-Gotteron" pārākumu. Fribūras komanda uzvarēja ar 5:2 (1:0, 1:0, 3:2).
Dzierkals spēlēja 11 minūtes un 55 sekundes, spēles protokolā atzīmējoties ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Vēl Rikardo Torriani vārdā nosauktajā grupā spēlēs arī Somijas klubs Helsinku IFK (HIFK).
Savukārt Ferdinanda Katīni vārdā nosauktajā grupā cīnīsies Latvijas izlases uzbrucēja Martina Laviņa pārstāvētā ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komanda, Kanādas izlase un mājiniece "Davos".
Špenglera kauss, kas šogad tiek aizvadīts 97. reizi vēsturē, ir vecākais Eiropas klubu turnīrs. Pa 16 reizēm kausu ir izcīnījusi Kanādas izlase un "Davos", bet septiņas reizes ir uzvarējusi Čehijas vienība Prāgas LTC, kas beidza pastāvēt 1949. gadā.