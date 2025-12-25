"Knicks" basketbolisti Ziemassvētku mačā atspēlējas pēdējā ceturtdaļā un uzvar "Cavaliers"
Ņujorkas "Knicks" ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Ziemassvētku mačā atspēlējās ceturtajā ceturtdaļā un izcīnīja panākumu.
"Knicks" savā laukumā ar 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28) uzvarēja Klīvlendas "Cavaliers".
Mājinieku uzvaru ar 34 punktiem sekmēja Džeilens Bransons, Džordans Klārksons izcēlās ar 25 punktiem, 16 punktus guva Tailers Koleks, bet Karls Entonijs Taunss iekrāja 11 punktus un 14 bumbas zem groziem.
"Cavaliers" rindās rezultatīvākais ar 34 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Donovans Mičels, kamēr Dariuss Gārlends tika pie 20 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm.
Ceturtās ceturtdaļas ievadā "Cavaliers" pārsvars bija pieaudzis līdz 17 punktiem, taču turpinājumā ņujorkieši atspēlējās un pusotru minūti līdz pamatlaika beigām izvirzījās vadībā.
Pēc neliela izrāviena pēdējā minūtē "Knicks" tika pie +4, uz ko Klīvlendas komanda atbildēja ar precīzu Mičela tālmetienu, bet turpinājumā vēl vienu no diviem soda metieniem grozā raidīja Taunss, atjaunojot Ņujorkas vienībai divu punktu pārsvaru, un pēdējā sekundē mājinieki nosargāja panākumu.
"Knicks" ar 21 uzvaru un deviņām neveiksmēm Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas trešajā vietā, kamēr "Cavaliers" ar bilanci 17-15 ierindojas septītajā pozīcijā.