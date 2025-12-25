Sevastova spēlēs Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikācijā
foto: Zane Bitere/LETA
Tenisiste Anastasija Sevastova.
Sevastova spēlēs Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikācijā

Jauns.lv / LETA

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova gada pirmajās "Grand Slam" sacensībās Austrālijā sacentīsies kvalifikācijā, ziņo sacensību organizatori.

Sevastovai, kura WTA rangā atrodas 188. vietā, pamatturnīra sasniegšanai vajadzēs pārvarēt trīs kvalifikācijas kārtas.

Pagājušajā sezonā viņa startēja "US Open" pamatturnīrā ar speciālo rangu. Sevastova pēdējo reizi sacentās "Grand Slam" kvalifikācijā 2016. gadā, kad, pārvarot trīs kārtas, iekļuva Austrālijas atklātā čempionāta pamatturnīrā.

Jau ziņots, ka pamatturnīrā startēs Latvijas sportistes Aļona Ostapenko un Darja Semeņistaja. Ostapenko pasaules rangā atrodas 23., bet Semeņistaja - 101. vietā, ar ko bija pietiekami lai Semeņistaja pirmoreiz karjerā "Grand Slam" turnīrā varētu startēt bez kvalifikācijas.

Sezonas pirmo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos notiks no 12. janvāra līdz 1. februārim.

