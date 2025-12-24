Nosaukts Latvijas junioru izlases sastāvs Pasaules čempionātam
Paziņots Latvijas U-20 junioru valstsvienības sastāvs gaidāmajam Pasaules čempionātam elitē, kas no 26. decembra līdz 5. janvārim norisināsies Minesotā, ASV.
Latvijas U-20 izlases sastāvā iekļauti 3 vārtsargi, 8 aizsargi un 14 uzbrucēji.
Pasaules čempionāts sāksies 26. decembrī, bet fināls tiks aizvadīts 5. janvārī. Turnīrs norisināsies Mineapolē un Sentpolā. A apakšgrupas spēles Mineapolē notiks “Grand Casino Arena” arēnā (17 954 sēdvietu), bet B grupas mači Sentpolā tiks aizvadītas “3M Arena at Mariucci” arēnā (10 257 sēdvietu).
Pirmo spēli turnīrā Arta Ābola vadītā izlase aizvadīs 27. decembrī, kad plkst.23:30 Latvijas laika spēkosies ar spēcīgo Kanādu. Dienu vēlāk Latvijas juniori tiksies ar Somiju, kam sekos spēles pret Dāniju (30. decembris) un Čehiju (31. decembris).
Latvijas izlase Pasaules čempionātā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Somija, Dāniju un Čehiju. Tikmēr otrā grupā spēlēs - Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektā vietā esošā komanda aizvadīs vienu spēli par palikšanu elitē.
Latvijas izlases sastāvs Pasaules čempionātam ASV
Latvijas izlases sastāvā Pasaules čempionātam ASV iekļauti trīs vārtsargi – Nils Roberts Mauriņš (Omaha Lancers, USHL), Mikus Vecvanags (Newfoundland Regiment, QMJHL) un Ivans Kufterins (Kamloops Blazers, WHL), astoņi aizsargi – Alberts Šmits (Jukurit, Liiga), Mārtiņš Vītols (Zemgale/LBTU, OHL), Oskars Briedis (Luleå HF U20), Rolands Naglis (SC Bern Future, Swiss U21), Darels Uļjanskis (Flint Firebirds, OHL), Krišjānis Sārts (Blackfalds Bulldogs, BCHL), Krists Retenais (Brooks Bandits, BCHL) un Harijs Cjunskis (Brooks Bandits, BCHL), kā arī 14 uzbrucēji – Olivers Mūrnieks (Saint John Sea Dogs, QMJHL), Kārlis Flugins (KooKoo, U20 SM-sarja), Kristers Ansons (HK Mogo/RSU, OHL), Dmitrijs Diļevka (Brooks Bandits, BCHL), Bruno Osmanis (IF Björklöven, Allsvenskan), Markuss Sieradzkis (HC Plzeň U20), Maksims Pumpiņš (HC Poruba U20), Roberts Polis (Rīgas HS, OHL), Rūdolfs Bērzkalns (Muskegon Lumberjacks, USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai River Brown Bears, NAHL), Antons Macijevskis (Watertown Shamrocks), Roberts Naudiņš (Shattuck-St. Mary’s, USHS), Daniels Serkins (SC Bern Future, Swiss U21) un Martins Klaucāns (Sherbrooke Phoenix, QMJHL).