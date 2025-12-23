Futbola kluba "Riga" vārtsardze Elza Renāte Strazdiņa 2025. gada martā saņem medaļu par uzvaru Sieviešu futbola līgas Superkausa spēlē pret RFS
Futbols
Šodien 19:58
Latvijas izlases vārtsardze Elza Renāte Strazdiņa spēlēs Zviedrijas augstākajā līgā
Latvijas sieviešu futbola izlases vārtsardze Elza Renāte Strazdiņa pievienojusies Zviedrijas augstākās līgas komandai "Pitea", vēsta klubs. Pīteo komanda iepriekšējā sezonā ieņēma devīto vietu 14 klubu konkurencē. Pērn tā uzvarēja Zviedrijas kausā, bet 2018. gadā kļuva par valsts čempioni.
Zviedrijā nacionālais čempionāts norisinās no pavasara līdz rudenim. Jaunā kluba rindās viņa jau bija pārbaudē šī gada novembrī.
18 gadus vecā Strazdiņa iepriekšējā sezonā bija "Riga" komandas pamatvārtsardze, vārtus sargājot 23 no 24 spēlēm. Šajos mačos viņa tikai divas reizes ielaida bumbu savos vārtos.
"Jelgavas" audzēkne Strazdiņa aizvadītajā sezonā tika atzīta par Latvijas čempionāta labāko vārtsardzi. Iepriekšējos trīs gadus viņa šādu apbalvojumu saņēmusi vienreiz augstākajā līgā un divreiz pēc spēka otrajā līgā.
Strazdiņa Latvijas sieviešu futbola izlasē debitēja pērn, un līdz šim tajā aizvadījusi astoņus mačus.