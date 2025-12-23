Par Anglijas premjerlīgas rekordsummu nopirktā "Liverpool" zvaigzne Īsaks lauzis potīti, ko nācies operēt
Anglijas premjerlīgas futbola kluba "Liverpool" zviedru uzbrucējam Aleksandram Īsakam konstatēts potītes lūzums un viņam veikta operācija, otrdien paziņoja komanda.
26 gadus vecais Īsaks, kurš pagājušās sezonas čempionei "Liverpool" pievienojās starpsezonā no Ņūkāslas "United" par premjerlīgas rekordsummu (125 miljoniem sterliņu mārciņu), traumu guva sestdien viesos ar 2:1 (0:0) uzvarētajā mačā pār Totenhemas "Hotspur". Zviedrs 56. minūtē guva mača pirmos vārtus, bet vārtu gūšanas epizodē pret viņu asi noteikumus pārkāpa "Hotspur" aizsargs Mikijs van de Vens.
Tiek vēstīts, ka potītes operācija Īsakam veikta pirmdien, bet viņa atlabšanas laiks varētu būt aptuveni divi mēneši.
Šajā sezonā Īsaks "Liverpool" kreklā premjerlīgā desmit mačos guva divus vārtus, bet kopumā visos turnīros viņam 16 spēlēs trīs precīzi sitieni.
Pēdējās trīs sezonas Īsaks ņūkāsliešu rindās premjerlīgā guva attiecīgi desmit, 21 un 23 vārtus, bet pirms tam spēlēja spāņu klubā Sansevastjanas "Real Sociedad", Nīderlandes vienībā "Willem II", Vācijas komandā Dortmundes "Borussia" un pašmāju Solnas AIK.
Zviedrijas valstsvienībā Īsaks kopš 2017. gada aizvadījis 56 spēles un guvis 16 vārtus.
"Liverpool" ar 29 punktiem 17 spēlēs premjerlīgā atrodas piektajā pozīcijā, bet UEFA Čempionu līgā ar 12 punktiem sešās spēlēs ir devītie.