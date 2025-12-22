Krišs Helmanis samet 11 punktus, tomēr "Krka" Adrijas līgā piekāpjas "Partizan"
Latvijas basketbolists Krišs Helmanis pirmdien Adrijas līgas mačā izcēlās ar 11 punktiem, viņa pārstāvētajai Novo Mesto "Krka" piedzīvojot zaudējumu pret Eirolīgas vienību. "Krka" mājās ar 92:99 (18:25, 34:19, 25:25, 15:30) piekāpās Belgradas "Partizan".
Helmanis spēlēja 16 minūtes un desmit sekundes un realizēja divus no trijiem divu punktu metieniem, divus no trijiem tālmetieniem un vienu no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, divi bloķēti metieni, četras piezīmes un trīs izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -10 un efektivitātes koeficientu 11.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Žaks Smrekars, bet vēl 17 punktus un piecas atlēkušās bumbas iekrāja Lovro Urbiha. Belgradas komandas uzvaru ar 48 punktiem sekmēja Dueins Vašingtons.
A grupā Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" ar deviņām uzvarām deviņās spēlēs ir līdere, bet "Krka" ar diviem panākumiem desmit mačos ir astotajā vietā deviņu komandu konkurencē.