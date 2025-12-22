"Oilers" kapteinis Konors Makdeivids otro nedēļu pēc kārtas atzīts par NHL pirmo zvaigzni
Edmontonas "Oilers" centra uzbrucējs Konors Makdeivids otro nedēļu pēc kārtas atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni, informē turnīra rīkotāji.
Otrās zvaigznes gods ticis Otavas "Senators" vārtsargam Līnusam Ulmarkam, bet par trešo labāko atzīts Elvja Merzļikina pārstāvētās Kolumbusas "Blue Jackets" aizsargs Zeks Verenskis.
Makdeivids aizvadītajā nedēļā visās četrās spēlēs guva vismaz vienus vārtus un noslēdza nedēļu ar desmit (5+5) rezultativitātes punktiem, kas bija labākais rādītājs visā līgā. Trīskārtējais NHL vērtīgākais spēlētājs Makdeivids šobrīd ir rezultatīvākais līgā, 37 mačos gūstot 23 vārtus un atdodot 39 rezultatīvas piespēles, kā arī viņš ir labākais piespēlētājs (39), labākais piespēlētājs vairākumā (20) un trešais labākais vārtu guvējs (23).
Ulmarks "Senators" vārtus sargāja trīs spēlēs, kurās Otavas vienība izcīnīja trīs panākumus, vienu reizi tiekot pie "sausās" uzvaras. Viņš trīs spēlēs vidēji ielaida 1,32 ripas un atvairīja 94,3% raidījumu.
Savukārt Verenskis trīs mačos tika pie pieciem gūtiem vārtiem un divas reizes rezultatīvi piespēlēja. Viņš kļuva par pirmo "Blue Jackets" aizsargu, kuram izdevies divās spēlēs pēc kārtas gūt vismaz divus vārtus.