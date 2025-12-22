Eduardam Tralmakam divu punktu spēle un otrās zvaigznes gods, Ērikam Mateiko piespēle AHL
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks svētdien guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, sekmējot Grendrepidsas "Griffins" komandas uzvaru. Klubam tas kļuva par 14. panākumu pēc kārtas.
"Griffins" mājās ar 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) uzvarēja Klīvlendas "Monsters", izcīnot 14. uzvaru pēc kārtas. Vispirms trešā perioda otrajā minūtē Tralmaks ar nūjas lāpstiņas neērto pusi vārtu priekšā panāca 4:0, bet trīs minūtes vēlāk viņš piedalījās izspēlē, kurā tika gūti spēles pēdējie vārti.
Tralmaks tika atzīts par spēles otro zvaigzni aiz uzvarētāju vārtsarga Kārtera Gīlandera, kurš tika galā ar visiem 22 metieniem. Latviešu uzbrucējs šajā spēlē divreiz meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +3. Šosezon viņš 27 spēlēs guvis 13 vārtus un atdevis četras rezultatīvas piespēles. Līgas labāko vārtu guvēju sarakstā Tralmaks ieņem 11. vietu.
Citā spēlē Ēriks Mateiko atdeva rezultatīvu piespēli, kamēr Hēršijas "Bears" viesos ar 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) zaudēja Raivja Ansona pārstāvētajai Vilksbāras/Skrentonas "Penguins".
Mateiko vienreiz meta pa vārtiem, tika pie divām soda minūtēm un spēli pabeidza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Ansonam bija divi metieni pa vārtiem un neitrāls lietderības koeficients. Mateiko tā bija otrā rezultatīvā piespēle sezonā, latviešu uzbrucējam 20 mačos atzīmējoties arī ar vieniem gūtiem vārtiem.
Vēl svētdien Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" mājās ar 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) papildlaikā pārspēja Springfīldas "Thunderbirds". Vilmanis divreiz meta pa vārtiem, tika pie divām soda minūtēm, kā arī neitrāla lietderības koeficienta.
"Griffins", "Penguins" un Dana Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" ieņem pirmās trīs vietas līgā.