Šilovs sekmē "Penguins" uzvaru, savukārt Krosbijs kļūst par "Penguins" rezultatīvāko spēlētāju
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā sekmēja Pitsburgas "Penguins" uzvaru un asistēja arī vārtu guvumā, savukārt Sidnijs Krosbijs kļuva par komandas visu laiku rezultatīvāko spēlētāju
"Penguins" mājās ar 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Monreālas "Canadiens".
Šilovs spēles laikā atvairīja 22 no 23 metieniem, bet pēcspēles metienos tika galā ar diviem no trīs raidījumiem. Otrā perioda 12. minūtē latvietis piespēlēja ripu Krisam Letangam, kurš savukārt to pāradresēja pāri visām zonām Noelam Akari, "Penguins" tobrīd panākot 3:2.
Krosbijs šo maču sāka ar vienu punktu mazāk, nekā visu laiku rezultatīvākais "Penguins" spēlētājs Mario Lemjē. Astotajā minūtē viņš guva vārtus, bet nepilnas piecas minūtes vēlāk asistēja Rikarda Rakela vārtu guvumā.
Tagad Krosbijam 1387 spēlēs ir 645 gūti vārti un 1079 rezultatīvas piespēles. Šobrīd viņš ir līgas astotais visu laiku rezultatīvākais spēlētājs.
Pēcspēles metienu sērijā uzvaras vārtus guva Rakels, bet pirms tam precīzs bija arī Kevins Heiss.
Šilovu pārspēja Olivers Kapanens, Ivans Demidovs un Noā Dobsons pamatlaikā, kā arī Kols Kofīlds pēcspēles metienu sērijā. Jakubs Dobešs pretējos vārtos atvairīja 28 metienus.
"Penguins" ar 39 punktiem 35 spēlēs ieņem 13. vietu Austrumu konferencē, kur "Canadiens" ar 43 punktiem 36 mačos ir ceturtā.