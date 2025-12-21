Latvijas bobslejisti Siguldā noslēdz Pasaules kausa posmu ārpus labāko desmitnieka
Latvijas bobsleja pilota Jēkaba Kalendas un stūmēja Edgara Ungura divnieku ekipāža svētdien Siguldā Pasaules kausa posmā izcīnīja 13. vietu, bet Renārs Grantiņš ar Arni Bebrišu ierindojās 18. pozīcijā.
Pirmās trīs vietas ieņēma Vācijas ekipāžas. Abos braucienos ātrākais bija Johannesa Lohnera divnieks, kas abu braucienu summā finišēja minūtē un 38,84 sekundēs. Frančseko Frīdrihs zaudēja 0,53 sekundes, bet Adams Ammūrs piekāpās 0,82 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Kalenda ar Unguru, kuri pēc pirmā brauciena bija astotajā vietā, otrajā sasniedza tikai 18. labāko laiku un, zaudējot 1,46 sekundes, ieņēma 13. vietu.
Savukārt Grantiņa ekipāža otrajā braucienā uzlaboja savu finiša laiku par 0,63 sekundēm, divu braucienu summā piekāpjoties uzvarētājam 1,77 sekundes, un noslēdzot sacensības 18. pozīcijā 25 divnieku konkurencē.
Sestdien pilota Kalendas un stūmēja Matīsa Mikņa divnieku ekipāža ieņēma septīto vietu, bet Grantiņš ar Lauri Kaufmani otrajā braucienā krita un palika 20. pozīcijā.
Kopvērtējumā pēc četrām divnieku sacensībām vācietim Johannesam Lohneram ir 885 punkti, Frančesko Frīdriham - 855 punkti, bet Adamam Ammūram - 800 punkti. Kalenda ar 568 punktiem ir devītais, bet Grantiņš ar 260 punktiem ieņem 21. pozīciju, savukārt junioru ieskaitē latvieši ir attiecīgi otrajā un ceturtajā vietā.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.