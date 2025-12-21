Kotānes divnieks Siguldā notiekošajā Pasaules kausa posmā ierindojas 18. vietā
Latvijas bobsleja pilote Amēlija Kotāne ar stūmēju Justīni Bērziņu svētdien Siguldā Pasaules kausa posmā ierindojās 18. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja ASV divnieks Kelija Hamfrīsa un Emīlija Renna, kuras pēc pirmā brauciena bija otrās, bet otrajā sasniedza labāko rezultātu un ieņēma pirmo vietu. ASV vienība trasē pavadīja minūti un 42,80 sekundes. Amerikānietes par 0,27 sekundēm pārspēja vācietes Lisu Bukvicu un Laurinu Zīberti, bet vēl viena Vācijas ekipāža ar piloti Lauru Nolti zaudēja 0,28 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Kotānes pilotētā ekipāža abos braucienos sasniedza 18. labāko laiku un summā atpalika no uzvarētājām 3,31 sekundi. Pirmajā braucienā startēja 19 divnieki, bet otrajā Dānijas ekipāža nedevās uz starta.
Sestdien 16 gadus vecā Kotāne debitēja Pasaules kausā, monobobslejā ieņemot 19. vietu. Kotāne ir pirmā bobslejiste, kura kopš 2008. gada Pasaules kausā pārstāv Latviju sieviešu sacensībās.
Svētdien vēl plkst. 14 sāksies vīriešu divnieku sacensības, kuras tiešraidē translēs kanāls "Go3 Sport Open". Jēkabs Kalenda ar Edgaru Unguru startēs kā desmitie, bet Renārs Grantiņš ar Arni Bebrišu pirmo braucienu sāks kā priekšpēdējie ar 24. numuru. Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.