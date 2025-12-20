Kotāne Pasaules kausa monobobslejā debijā Siguldā ieņem 19. vietu
Latvijas sportiste Amēlija Kotāne sestdien Siguldā piedzīvoja debiju Pasaules kausā monobobslejā, 16 gadus vecajai pilotei ieņemot 19. vietu.
Divu braucienu summā uzvarēja austrāliete Brī Volkere, kura par 0,11 sekundēm pārspēja vācieti Lauru Nolti, bet vēl trīs sekundes simtdaļas zaudēja vāciete Katrīna Baierle. Sešas sekundes simtdaļas aiz labāko trijnieka palika vāciete Līza Bukvica, kura bija līdere pēc pirmā brauciena, taču otrajā strauji zaudēja ātrumu un nenosargāja vietu medaļu pozīcijās.
Kotāne pirmajā braucienā startēja kā pēdējā no 21 dalībnieces un pārspēja divas no 20 iepriekš startējušajām sportistēm, tādējādi kvalificējoties otrajam braucienam. Arī tajā viņai startā bija 20. rezultāts un finišā 19. vieta.
Latviete uzvarētājai zaudēja 3,49 sekundes, bet 18. vieta bija vairāk nekā sekundes attālumā.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.