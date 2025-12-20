Balinskis un "Panthers" atspēlē trīs vārtu deficītu un bullīšos uzvar konferences līderi
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru pēcspēles metienu sērijā.
"Panthers" savā laukumā ar rezultātu 4:3 (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Karolīnas "Hurricanes".
Balinskis laukumā pavadīja 11 minūtes un 37 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu un pārtvēra vienu ripu. Balinska lietderības koeficients bija -1.
Mača 12. minūtē Džordans Stāls panāca 1:0 viesu labā, bet trešā perioda pirmajās minūtēs Sebastians Aho guva divus vārtus pēc Andreja Svečņikova un Seta Džervisa piespēlēm. Trešdaļas vidū Breds Maršāns vienus vārtus atguva, bet noslēdzošajās divarpus minūtēs, mājiniekiem spēlējot ar sešiem laukuma spēlētājiem, neizšķirtu nodrošināja Sems Benets un Sems Reinhārts.
Pēcspēles metienos mājiniekiem precīzi bija Reinhārts un Evans Rodrigess, bet pretiniekiem atzīmējās Džeisons Bleiks.
"Panthers" komandā visi vārtu guvēji pamatlaika maču noslēdza ar diviem punktiem, tāpat kā divas rezultatīvas piespēles atdevušais Rodrigess.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 40 punktiem 34 spēlēs ieņem septīto vietu, bet "Hurricanes" ar 47 punktiem 34 mačos ir līdere.