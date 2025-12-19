Dzierkals Čehijas čempionātā gūst vārtus zaudētā mačā
Latvijas uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals piektdien guva vārtus Čehijas hokeja līgas mačā, Prāgas "Sparta" hokejistiem piedzīvojot zaudējumu.
"Sparta" viesos ar 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) zaudēja aizsarga Markusa Komula pārstāvētajai Litvīnovas "Verva".
Otrā perioda astotajā minūtē Dzierkals saņēma ripu starp pretinieku hokejistiem un ar metienu no kreisās puses panāca 2:2. Šosezon viņš 32 mačos guvis piecus vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Jānis Jaks atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, kamēr viņa, Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" mājās ar 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) uzvarēja Hradekrālovas "Mountfield". Jakam šajā sezonā 30 spēlēs ir pieci gūti vārti un astoņas rezultatīvas piespēles.
Vēl piektdien Kristaps Zīle ar Liberecas "Bili Tygrzi" viesos ar 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) zaudēja Brno "Kometa" komandai.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir Prāgas "Sparta", kas ir čempionāta līdere.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.