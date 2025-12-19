Pasaules kausa sprintā Francijā Birkentāls iekļūst punktos, Rastorgujevs - iedzīšanā
Latvijas biatlonisti Renārs Birkentāls un Andrejs Rastorgujevs piektdien Francijā Pasaules kausa trešajā posmā desmit kilometru sprintā izcīnīja attiecīgi 34. un 46. vietu un nodrošināja vietu iedzīšanā, bet Aleksandrs Patrijuks ierindojās 91. pozīcijā.
Pirmajā pieciniekā iekļūstot pieciem norvēģiem, uzvaru izcīnīja Vetle Šostads Kristiansens, kurš abās ugunslīnijās šāva precīzi un finišēja 25 minūtēs un 0,6 sekundēs.
Viņš par 3,5 sekundēm pārspēja divus soda apļus veikušo tautieti Juhannesu Dāli-Ševdālu, bet francūzis Emiljēns Žakelēns ar vienu soda apli zaudēja piecas sekundes un noslēdza labāko trijnieku. Birkentāls abās ugunslīnijās nopelnīja pa vienam soda aplim un piekāpās uzvarētājam minūti un 18,2 sekundes. Rastorgujevs šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet otrajā tika pie viena soda apļa un finišā zaudēja minūti un 31,3 sekundes.
Tikmēr Patrijuks šaušanā guļus šāva garām divas reizes, šaušanā stāvus nopelnīja vēl vienu soda apli un atpalika no uzvarētāja trīs minūtes un 21,7 sekundes. Sestdien iedzīšanā startēs 60 labāko rezultātu īpašnieki no 105 sprinta sacensību dalībniekiem.
Pēc pirmajām sešām sacensībām Pasaules kausa kopvērtējumā līderis ar 420 punktiem ir norvēģis Juhans Ūlavs Botns. Rastorgujevs ar 42 punktiem ierindojas 34. pozīcijā, kamēr Birkentālam 20 punkti dod 53. vietu.
Pasaules kausa trešā posma turpinājumā sestdien paredzēta iedzīšana gan sievietēm, gan vīriešiem, bet svētdien paredzētas sacensības ar kopēju startu. Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.