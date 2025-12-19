Merzļikins paliek rezervē "Blue Jackets" zaudējumā, Šilovs neglābj "Penguins" no kārtējās neveiksmes
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien nedevās laukumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pāŗstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu. Zaudēja arī citi latviešu pārstāvētie klubi.
Kolumbusa turpina zaudēt
"Blue Jackets" mājās ar rezultātu 2:5 (1:0, 1:2, 0:3) piekāpās Minesotas "Wild" komandai, ciešot sesto zaudējumu pēdējās septiņās spēlēs.
Mājinieku vārtos Džets Grīvzs atvairīja 23 no 26 metieniem jeb 88,5% raidījumu, bet vēl divas ripas viesi iemeta, kad viņš bija nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju. Elvis Merzļikins jau piekto spēli pēc kārtas palika uz rezervistu soliņa. Pēdējais mēnesis norāda, ka treneri izšķīrušies par Džetu Grīvzu kā pirmo numuru vārtos.
"Blue Jackets" sastāvā abus vārtus guva Zeks Verenskis, bet "Wild" rindās, kas izcīnīja jau sesto uzvaru pēc kārtas, ar 1+2 izcēlās Kirils Kaprizovs un Metjū Boldijs, bet pa vieniem vārtiem guva Jūels Ēriksons-Ēks, Vladimirs Tarasenko un Raiens Hartmens.
Austrumu konferencē "Blue Jackets" ar 34 punktiem 34 spēlēs ieņem pēdējo - 16.vietu. Nākamo spēli komanda aizvadīs agrā svētdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Anaheimas "Ducks" hokejistiem.
Šilovs nespēj glābt
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Pitsburgas "Penguins" piedzīvoja "sauso" zaudējumu izbraukumā.
"Penguins" viesos ar 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) piekāpās Otavas "Senators" komandai, ciešot septīto neveiksmi pēc kārtas. Šilovs tika galā ar 22 no 26 pretinieku metieniem, atvairot 84,6% raidījumu. Mājinieku rindās divus vārtus guva Breidijs Tkačaks, bet pa reizei precīzi bija Klods Žirū un Davids Perons.
"Senators" vārtsargs Līnuss Ulmarks atvairīja visus 24 viesu metienus, tiekot pie savas pirmās "sausās" spēles šosezon un 13. tāda mača karjerā. Latvietis Šilovs šajā sezonā vārtos stājies 15 spēlēs, kurās vidēji atvairījis 89% metienus un ielaidis 3,26 ripas.
"Penguins" 37 punktiem 33 spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Monreālas "Canadiens" hokejistiem.
Ābolam mazs spēles laiks
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Filadelfijas "Flyers" piedzīvoja zaudējumu. "Flyers" izbraukumā ar rezultātu 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) piekāpās Bufalo "Sabres", kas izcīnīja ceturto panākumu pēc kārtas.
Ābols laukumā pavadīja astoņas minūtes un 20 sekundes, no kurām 53 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs divas reizes meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, uzvarēja divos no septiņiem iemetieniem un cīņu noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Sabres" sastāvā jau piekto spēli pēc kārtas vārtus guva Teidžs Tompsons, tāpat precīzi metieni padevās Džekam Kvinnam, Noa Estlundam, Džošam Norisam un Raienam Maklaudam.
"Sabres" galvenajam trenerim Lindijam Rafam šī bija 915. uzvara līgā, kas ļāva viņam panākumu skaita ziņā apsteigt Bariju Trocu un pakāpties uz ceturto vietu NHL sekmīgāko treneru sarakstā. Vairāk uzvaru ir tikai Skotijam Boumenam (1244), Džoelam Kenevilam (989) un Polam Morisam (934).
"Flyers" rindās vārtus guva Noa Keitss, Kems Jorks un Treviss Koneknijs. Filadelfijas komanda ar 40 punktiem 33 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien vakarā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Ņujorkas "Rangers" hokejistiem.
Arī Tampabeja turpina neveiksmju virkni
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumu. "Lightning" savā laukumā ar 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) piekāpās Losandželosas "Kings", piedzīvojot trešo zaudējumu pēc kārtas.
Girgensons šajā mačā uz ledus bija 13 minūtes un 57 sekundes, izdarīja četrus metienus pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, uzvarēja trijos no četriem iemetieniem un spēli noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -2.
Abus vārtus viesu rindās guva Adrians Kempe, bet "Lightning" sastāvā ar precīzu metienu izcēlās Olivers Bjorkstrands. Austrumu konferences tabulā "Lightning" ar 39 punktiem 34 spēlēs ieņem astoto vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems konferences līderi Karolīnas "Hurricanes".