Tobera un Vītola "Aberdeen" cieš sakāvi Prāgā un neiekļūst UEFA Konferences līgas izslēgšanas spēlēs
Latvijas futbolistu Kristera Tobera un vārtsarga Rodrigo Vītola pārstāvētā Skotijas komanda "Aberdeen" ceturtdien piedzīvoja zaudējumu UEFA Konferences līgas pamatturnīra noslēdzošajā spēlē, neiekļūstot izslēgšanas cīņās. Sestās kārtas spēlē "Aberdeen" viesos ar 0:3 (0:2) zaudēja Prāgas "Sparta".
Pirmajā puslaikā Prāgas vienības labā vārtus guva Džons Merkado un Lukāšs Haraslīns, bet otrajā puslaikā Aberdīnas komandas vārtos bumbu raidīja Garangs Kuols, panākot 3:0 "Sparta" labā.
Centra aizsargs Tobers ceļgala savainojuma dēļ nav spēlējis kopš septembra beigām un izlaidīs lielāko daļu šīs sezonas. 18 gadus vecais vārtsargs Vītols ir mazpieredzējušākais no trim šīs pozīcijas spēlētājiem Aberdīnas vienībā un ceturtdienas mačā bija iekļauts pieteikumā.
"Aberdeen" ar diviem punktu sešās spēlēs ieņēma 35. vietu turnīra tabulā.
36 komandas grupas turnīrā aizvadīja pa sešiem mačiem ar sešām dažādām komandām. Astoņas labākās komandas nodrošināja vietas astotdaļfinālā, 9.-24.vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet pārējām vienībām Eiropas kausu sezona noslēdzas.