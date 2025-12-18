Žagars sēž rezervē, Eirolīgā "Fenerbahce" sakauj Milānas "AX Armani Exchange Olimpia"
Latvijas basketbolista Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" ceturtdien ULEB Eirolīgas 17. kārtas mačā izcīnīja panākumu. Žagaram paliekot uz rezervistu soliņa, "Fenerbahce" viesos ar 87:72 (19:11, 21:21, 16:23, 31:17) pārspēja Milānas "AX Armani Exchange Olimpia".
Stambulas komandā rezultatīvākais ar 23 gūtajiem punktiem bija Teilens Hortons-Takers, Bonzijs Kolsons pievienoja 20 punktus, bet vēl 14 un 13 punktus guva attiecīgi Tariks Biberovičs un Veids Boldvins.
Mājinieku rindās ar 18 punktiem izcēlās Armoni Brukss, kamēr 13 punktus iekrāja Kvins Eliss un Marko Guduričs.
"Fenerbahce" ar desmit uzvarām 16 spēlēs turnīra tabulā atrodas piektajā vietā, bet Milānas vienība ar bilanci 9-8 ierindojas 11. pozīcijā.
Citā spēlē Madrides "Real", kuras sastāvā šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, mājās ar 95:90 (24:21, 25:29, 21:24, 25:16) uzvarēja "Paris". Madridiešu panākumu ar 21 punktu sekmēja Teo Maledons, kamēr starp viesiem rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Džereds Roudens.
"Real" ar desmit uzvarām 17 cīņās turnīra tabulā ieņem sesto vietu, bet "Paris" ar pieciem panākumiem atrodas 19. pozīcijā 20 komandu konkurencē.
Piektdien 17. kārtas turpinājumā Rolands Šmits un Stambulas "Anadolu Efes" mājās cīnīsies ar Dāvja Bertāna pārstāvēto "Dubai", bet Rodions Kurucs un Vitorijas "Baskonia" izbraukumā spēkosies ar "Barcelona".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".