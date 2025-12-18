Trešo gadu pēc kārtas lielākais dopinga pārkāpumu skaits bijis Indijas sportistiem
Indija jau trešo gadu pēc kārtas ieņem pirmo vietu dopinga noteikumu pārkāpumos, ziņo Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA).
WADA apkopojusi datus par iepriekšējo - 2024. gadu - un jau trešo reizi pēc kārtas visvairāk pārkāpumu bija Indijas sportistiem. Indijas nacionālā antidopinga aģentūra (NADA) pagājušajā gadā veica 7113 urīna un asins paraugu analīzes, no kurām 260 uzrādīja pozitīvu, ikgadējā ziņojumā norādīja starptautiskā uzraudzības iestāde.
Šāds pozitīvo dopinga analīžu skaits ir liels trieciens Indijai, kas gatavojas 2030. gadā rīkot Sadraudzības spēles - pasākumu, kas tiek uzskatīts par atspēriena punktu valsts ambīcijām 2036. gadā rīkot Vasaras olimpiskās spēles.
Pagājušajā gadā visvairāk dopinga gadījumu bija vieglatlētikā (76), kam sekoja svarcelšana (43) un cīņas sports (29).
Šomēnes Indijā notikušajā valsts Universiādē uz dažām vieglatlētikas sacensībām bija ieradies tikai viens sportists, jo citi bija aizbēguši antidopinga amatpersonu klātbūtnes dēļ, ziņoja vietējie mediji. Indija, kas ir pasaules visblīvāk apdzīvotā valsts ar 1,4 miljardiem iedzīvotāju, arī 2022. un 2023. gadā tika ierindota pirmajā vietā dopinga pārkāpumu sarakstā.
Nākamais lielākais dopinga pārkāpumu skaits 2024. gadā bija Francijai ar 91 pozitīvu testu, bet Itālija bija trešā ar 85 dopinga pārkāpumiem. Tālāk seko Krievija un ASV ar 76 dopinga pārkāpumiem katrai, Vācija ar 54 un Ķīna ar 43 gadījumiem.
NADA pēc ziņojuma publicēšanas aizstāvēja savu cīņu pret dopingu, norādot, ka pēdējos gados Indijā ir ievērojami nostiprinājusies antidopinga sistēma.
"Lai cīnītos ar dopinga draudiem sportā, NADA Indijā ir ne tikai palielinājusi pārbaužu skaitu, bet arī pievērsusi lielāku uzmanību izglītībai un informētībai," savā paziņojumā norādīja organizācija. NADA piebilda, ka šogad līdz 16. decembrim šogad ir veikti 7068 testi, no kuriem 110 bija pozitīvi.
WADA ziņojums tika publicēts vairākus mēnešus pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) pauda bažas par sportistu sniegumu uzlabojošu vielu lietošanu Indijā un aicināja valsti sakārtot situāciju.
Pēc WADA kritikas saņemšanas Indijas Olimpiskā asociācija (IOA) augustā izveidoja jaunu antidopinga komisiju. Valdība arī pieņēma jaunu valsts antidopinga likumprojektu, lai uzlabotu tiesību aktu piemērošanu, paplašinātu testēšanas iespējas un "nodrošinātu visaugstākos godīguma standartus" sportā.