Latvijas kērlinga duets olimpisko kvalifikāciju sāk ar divām uzvarām trijās spēlēs
Latvijas kērlingisti Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis svētdien Kanādā 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā jauktajiem pāriem izcīnīja divas uzvaras.
Dienas pirmajā spēlē Latvija ar 13:6 uzvarēja Somiju, bet otrajā ar 7:6 uzveica Japānu, uzvaru izraujot pēdējā endā. A grupas pirmajā spēlē Latvijas duets ar 4:6 piekāpās Vācijai. Ar divām uzvarām trīs spēlēs latvieši ieņem dalītu otro vietu A grupā. Latvijas kērlingisti A apakšgrupā vēl tiksies ar Austriju, Čehiju, Dienvidkoreju un Turciju. B apakšgrupā cīnās Austrālija, Ķīna, Dānija, Francija, Ungārija, Nīderlande, Jaunzēlande un Spānija.
Komandas vispirms aizvadīs apļa turnīra spēles savā apakšgrupā. Pāri, kas pēc grupu spēlēm ierindosies pirmajā vietā apakšgrupā, sacentīsies savā starpā pirmajā kvalifikācijas spēlē, uzvarētājiem tiekot pie pirmās ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm. Savukārt pāri, kas ieņēmuši otro vietu grupā, arī sacentīsies savā starpā. Šīs spēles uzvarētājs iekļūs otrajā kvalifikācijas spēlē un spēlēs pret pirmās kvalifikācijas cīņas zaudētāju. Uzvarētāji nodrošinās otro ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm.
Olimpiskajām spēlēm jaukto pāru konkurencē kvalificējušās jau Itālija, Igaunija, Zviedrija, Lielbritānija, Norvēģija, Kanāda, Šveice un ASV. Kvalifikācijas turnīrā 16 dueti cīnās par vēl divām ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm.