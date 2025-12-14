Laksai 21 punkts un graujoša uzvara Itālijas A sērijas mačā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien Itālijas A sērijas spēlē izcēlās ar 21 punktu, viņas pārstāvētajai Skio "Famila" izcīnot graujošu panākumu.
"Famila" mājās ar 100:52 (22:8, 24:15, 25:16, 29:13) sagrāva "Battipaglia".
Laksa laukumā bija 24 minūtes un vienu sekundi un realizēja vienu divu punktu metienu, sešus no 12 tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņas kontā arī trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, četras piezīmes un trīs izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju +28 un efektivitātes koeficientu 19.
Latvijas basketboliste bija rezultatīvākā mājinieču rindās, vēl 17 punktus pievienoja Džasmina Kīza. Starp viešņām ar 14 punktiem un astoņām bumbām zem groziem izcēlās Anaja Pīplsa.
Skio komanda ar desmit uzvarām desmit spēlēs ir līdere, bet Lauras Melderes pārstāvētā Kampobaso "Magnolia" ar bilanci 7-2 atrodas trešajā pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā Itālijas čempionātā uzvarēja Skio "Famila", kas sērijā ar 3-2 pārspēja Venēcijas "Umana Reyer".