Latvijas U-20 izlases kandidātu sarakstu papildina 17 Ziemeļamerikā spēlējošie hokejisti
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlases kandidātu saraksts papildināts ar 17 Ziemeļamerikā spēlējošiem Latvijas hokejistiem, ziņo Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Latvijas izlases kandidātiem sākot gatavošanos pasaules čempionātam, kandidātu sarakstā tika iekļauti tikai Eiropā spēlējošie hokejisti. Svētdien no sākotnējā kandidātu saraksta 11 spēlētāji devās uz Ziemeļameriku, kur Latvijas valstsvienībai pievienosies vēl 17 Ziemeļamerikas komandas pārstāvošie hokejisti.
Latvijas izlase no nākamās nedēļas sākuma līdz pasaules čempionātam aizvadīs treniņnometni Beimidži pilsētā ASV.
Pasaules junioru čempionātam būs atļauts pieteikt 22 laukuma spēlētājus un trīs vārtsargus. Turnīra noteikumi paredz, ka savainotu spēlētāju, kuram trauma neatļauj vairāk piedalīties sacensībās, drīkst aizstāt un pieteikt jaunu hokejistu. Latvijas U-20 junioru izlases sastāvs tiks nosaukts dienu pirms turnīra sākuma 25. decembrī.
Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīs divas pārbaudes spēles. Pusnaktī uz 20. decembri pēc Latvijas laika Arta Ābola vadītā izlase tiksies ar Slovākijas vienaudžiem, bet 24. decembrī plkst. 2 pēc Latvijas laika tiksies ar Šveices valstsvienību.
Latvijas izlase pasaules čempionātā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju. Tikmēr otrā grupā spēlēs Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvēja aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
2026. gada pasaules čempionāts junioriem norisināsies no 26. decembra līdz 5. janvārim Sentpolā un Mineapolisā.
Latvijas U-20 hokeja izlases kandidāti:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL), Matīss Ošāns (Ņūdžersijas "Rockets", NCDC), Reinis Auziņš (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Toms Trockis (Vernonas "Vipers", BCHL), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).