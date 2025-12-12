Skeletonists Emīls Indriksons izcīna 23. vietu Pasaules kausa posmā un saglabā līderpozīciju junioru konkurencē
Latvijas skeletonists Emīls Indriksons piektdien Lillehammerē Pasaules kausa otrajā posmā ieņēma 23. vietu, bet Dāvis Valdovskis finišēja 28. vietā.
Uzvaru izcīnīja britu sportists Mets Vestons, kurš uzvarēja pirmajā braucienā, otrajā sasniedza piekto labāko laiku, abu braucienu summā trasē pavadot minūti un 42,58 sekundes. Viņš par 0,05 sekundēm apsteidza otrā brauciena uzvarētāju vācieti Akselu Jungku un par 0,08 sekundēm - dienvidkorejieti Sungi Jungu. Ceturtais finišēja austrietis Zāmuels Maiers (+0,14), bet piekto un sesto vietu ieņēma ķīnieši Liņs Cjiņvei (+0,21), kurš pirmajā braucienā sasniedza trases starta rekordu (4,59 sekundes) un Jiņs Džens (+0,26).
Indriksons pirmajā braucienā sasniedza 20. labāko laiku, otrajā - 23. labāko rezultātu, divu braucienu summā uzvarētājam zaudējot 1,08 sekundes un ieņemot 23. vietu. Valdovskis pirmajā braucienā līderim Metam Vestonam no Lielbritānijas zaudēja 1,07 sekundes un ieņēma 28. vietu 33 skeletonistu konkurencē, otrajam braucienam, kurā iekļuva 25 ātrākie skeletonisti, nekvalificējoties.
Kopvērtējumā pēc diviem posmiem Vestonam ir 450 punkti, Maieram 402 un Jungkam - 386 punkti. Indriksons, kurš ir labākais junioru vērtējumā, ar 100 punktiem ieņem 23. vietu, bet Valdovskis, kurš junioru vērtējumā ir trešais, ar 46 punktiem ir 28. vietā.
Pirmajā Pasaules kausa posmā Kortīnā d'Ampeco Indriksons Pasaules kausa sacensību debijā izcīnīja 23. vietu, bet Valdovskis ierindojās 31. vietā.
Sieviešu sacensībās Latviju pārstāv Dārta Neimane un Marta Andžāne, bet plkst. 18 notiks jauktā stafete, kurā startēs Neimane pārī ar Valdovski un Andžāne pārī ar Indriksonu. Sacensības tiešraidē translē televīzijas kanāls "Go3 Sport Open".
Nedēļas nogalē Lillehammerē norisināsies arī Pasaules kausa trešā posma sacensības bobslejā. Šosezon, sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Decembra vidū skeletonisti divos posmos sacentīsies Siguldā, Latvijā aizvadot arī no Austrijas trases Īglsas pārceltās otrā posma sacensības, bet pēc Jaunā gada notiks posmi Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.