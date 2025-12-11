Biatlons kļūst par nākamo sporta veidu, kurā agresorvalsts sportisti vēršas Sporta arbitrāžas tiesā
Starptautiskā Biatlona savienība jeb IBU paziņojusi, ka saņēmusi Sporta arbitrāžas tiesas pavēsti par astoņu krievu biatlonistu un parabiatlonistu vēršanos tajā, lai tādā veidā gūtu iespēju atgriezties starptautiskās sacensībās.
Iepriekš Sporta arbitrāžas tiesa ar daļēju krievu kamaniņu sportistu sūdzības apmierināšanu izveidoja precedentu, ar kuru agresorvalsts sportisti var atgriezties starptautisko sacensību apritē un cīnīties par vietu olimpiskajās spēlēs. Vēlāk CAS apmierināja arī slēpotāju prasību un tādējādi veseli deviņi krievu un baltkrievu slēpotāji atgriezīsies sacensībās un piedalīsies olimpiskajā kvalifikācijā.
Par nākamo sporta veidu, kurā krievi par savām tiesībām mēģina cīnīties Sporta arbitrāžas tiesā, kļuvis biatlons. Starptautiskā Biatlona savienība paziņojusi, ka saņēmusi pavēsti no CAS par astoņu krievu biatlonistu un parabiatlonistu vēršanos, lai apstrīdētu tās lēmumu neļaut tiem piedalīties sacensībās.
Šī gada oktobrī IBU lēma turpināt pēc Krievijas sāktās pilna mēroga invāzijas Ukrainā piemēroto diskvalifikāciju agresorvalsts sportistiem tās rīkotajās sacensībās. Tas nozīmēja, ka līdz ar to biatlonā netiks pielaisti krievu sportisti potenciālai cīņai par tikšanu uz olimpiskajām spēlēm. IBU savā paziņojumā norāda, ka tās konstitūcija un sacensību nolikums nepieļauj kādas valsts sportistu dalību sacensībās neitrālā statusā. "IBU ir pārliecināta savā nostājā un pilnībā sadarbosies ar CAS. IBU juridiskā komanda izvērtē iesniegtos dokumentus. Sīkāki komentāri tiks sniegti vēlāk."
The IBU has today been notified by the Court of Arbitration for Sport (CAS) that the Russian Biathlon Union (RBU), the Russian Paralympic Committee and 8 Russian biathletes and para-biathletes have filed a request for arbitration.https://t.co/kiaRyhIHtV pic.twitter.com/W3qJjAfjIJ— International Biathlon Union Newsroom (@ibu_newsroom) December 11, 2025
Biatlonā Pasaules kausa sacensības ir jau sākušās. Iepriekšējā nedēļā tika aizvadītas pirmā posma sacensības Estešundā, bet šonedēļ sezona turpināsies Austrijā. Tāpat pilnā sparā rit IBU Eiropas kausa sacensības. Latvija uz olimpiskajām spēlēm garantējusi četras kvotas vīriešiem un sievietēm. Zināms, ka automātisku vietu ieguvuši Andrejs Rastorgujevs un Baiba Bendika, bet citiem vēl par to būs jāpacīnās iekšējā atlasē.
Milānas olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22. februārim. SOK jau laicīgi paziņoja, ka turpinās Parīzes vasaras olimpisko spēļu praksi, ļaujot krieviem un baltkrieviem startēt neitrālo atlētu statusā. Trīs dalībnieki jau apstiprināti daiļslidošanā.