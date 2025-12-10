Latvijas kērlingistes pasaules junioru čempionāta B divīzijas turnīrā piedzīvojušas pirmo zaudējumu
Latvijas kērlingistes trešdien Somijā pasaules junioru čempionāta B divīzijas turnīra piektajā mačā piedzīvoja pirmo zaudējumu, C grupas mačā ar 5:9 piekāpjoties Skotijai. Ar četrām uzvarām piecās spēlēs Latvijas komanda grupā saglabā pirmo vietu.
Svētdien latvietes ar 6:2 pārspēja Čehiju un ar 11:2 pārliecinoši uzvarēja Honkongu, pirmdien ar 8:7 papildu endā izrāva uzvaru pār Spāniju, bet otrdien ar 8:5 apspēlēja Brazīliju. Turpinājumā Latvija C grupā vēl spēkosies ar Somiju.
B divīzijas turnīrā 22 komandas ir sadalītas trīs grupās, kurās izspēlēs apļa turnīra spēles. Katras grupas divas labākās un divas labākās trešās vietas kvalificēsies ceturtdaļfinālam, turpinot cīņu par medaļām. Visas trīs medaļnieces nodrošinās vietu pasaules junioru čempionātā A divīzijā.
Latvijas sieviešu izlases rindās pasaules čempionātā spēlē Agate Regža, Dārta Regža, Viktorija Ščepaviča, Adriana Mieze un Anastasija Gorovenko. Līdz nedēļas beigām Lohjā cīnīsies Latvijas kērlingistes, bet no 15. līdz 20. decembrim turpat turnīru aizvadīs Latvijas junioru izlase.