Latvijas hokejisti uzsāks pēdējo pārbaudes turnīru pirms Milānas olimpiskajām spēlēm
Latvijas hokeja izlase Slovākijas pilsētā Banskā Bistricā plkst. 19:00 ar spēli pret Norvēģiju uzsāks noslēdzošo pārbaudes turnīru pirms olimpiskajām spēlēm – “Kaufland” kausa izcīņu. Spēles tiešraide kanālā TV6.
Jau rītvakar plkst. 19:00 spēle gaidāma pret mājinieci Slovākiju. Slovāki ar norvēģiem pirmo turnīra spēli aizvadīja 10. decembrī. Gan Slovākija, gan Latvija viena pret otru spēkojās “Deutschland” kausa izcīņā, ar 4:1 uzvarot slovākiem. Latvijai, atšķirībā pret novembra turnīru Vācijā, ir lielas izmaiņas sastāva aprisēs.
Traumas ievieš korekcijas
Šis kļūs par noslēdzošo pārbaudes turnīru pirms Milānas olimpiskajām spēlēm, kuras gaidāmas nākamā gada februārī. Latvija tajās spēlēs vienā grupā pret ASV, Vācijas un Dānijas izlasēm. Novembrī pirmajā pārbaudes turnīrā Harija Vītoliņa trenētā komanda izcīnīja vienu uzvaru trijās spēlēs, ar 4:2 apspēlējot Norvēģiju. Slovākijai un Vācijai tika piedzīvoti zaudējumi ar identisku rezultātu 1:4.
Salīdzinot izsaukto sastāvu uz šo turnīru, redzamas izmaiņas. Šoreiz nav aizsargi Oskars Cibuļskis, Alberts Šmits un Miks Tumānovs, kā arī uzbrucēji Kaspars Daugaviņš, Emīls Veckaktiņš, Oskars Batņa un Filips Buncis. Izlases kapteinis nesen ieguvis darbu Vācijas pēc spēka otrajā līgā. Tāpat atsevišķas korekcijas ieviesušas traumas. Tās liegs spēlēt tādiem hokejistiem kā Ralfam Freibergam, Tomam Andersonam, Raimondam Vītoliņam, Haraldam Eglem un Rodžeram Bukartam.
Konkrētos hokejistus aizstās vietējā līgā spēlējošie kā Patriks Zabusovs un Kārlis Ozoliņš, kā arī tādi hokejisti kā Rihards Melnalksnis un Kristofers Bindulis. Tomu Andersonu lemts neaizvietot ar kādu citu hokejistu. Tāpat sastāvā redzami hokejisti, kuri pašlaik ir bez darba – ātri vien Čehijā savu laiku noslēdza Miks Indrašis, bet vēl kāda kluba rindās šosezon nav spēlējis cits uzbrucējs Rihards Bukarts. Viņa brālis Roberts Bukarts nesen parakstījis līgumu Austrijā.
Vārtos visdrīzāk otro turnīru pēc kārtas pirmais numurs būs Šveicē spēlējošais Ivars Punnenovs. Viņš gan nedēļas nogalē pirms pievienošanās valstsvienībā guva traumu, tomēr tā nav ļoti nopietna un nav liegusi ar izlasi doties uz Slovākiju. Vārtsargu līnijā izsaukumu saņēmis Jānis Voris, kurš šo sezonu pavada OHL jaunpienācējā Kijivas “Capitals” (13 spēlēs 93,2% atvairīti metieni un 2,19 ielaisti vārti).
Viena izmaiņa ir arī treneru korpusā. Ar komandu šoreiz nevar būt Sandis Ozoliņš, kurš nesen papildināja Vītoliņa štābu. Viņam jāapmeklē NHL kluba Kolorādo “Avalanche” jubilejas pasākums. Līdz ar to šajās dienās par Ozoliņa aizvietotāju kļuvis cits bijušais valstsvienības aizsargs, Kristaps Sotnieks.
Latvijas hokeja izlase “Kaufland” kausā piedalījās arī pirms gada, kad izcīnīja otro vietu. Vītoliņa trenētā valstsvienība ar 5:0 apspēlēja Norvēģiju, taču ar 0:3 piekāpās Slovākijai.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija), Jānis Voris (Kijivas "Capitals");
aizsargi - Jānis Jaks, Roberts Mamčics (abi - Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis (bez kluba), Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Rihards Bukarts (bez kluba), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Anglet", Francija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU).
Kādi ir pretinieku sastāvi?
Latvijas pirmā pretiniece Norvēģija uz turnīru devusies ar hokejistiem, kuri ikdienā spēlē vietējā čempionātā, Zviedrijas augstākajā un otrajā līgā, kā arī Somijas vadošajā čempionātā.
Vārtsargu līniju veidos Jonass Arntzens no Rodrigo Ābola bijušā kluba Zviedrijā “Orebro”, kā arī Tobiass Normans, kurš šobrīd pārstāv citu zviedru vienību Gēteborgas “Frolunda”. Arntzens 14 spēlēs vidēji ielaidis 89,8% metienus un ielaidis 2,95 ripas. Viņš spēlējis piecos pasaules čempionātos. Normans “Frolunda” rindās desmit spēlēs vidēji ielaidis 1,42 ripas un atvairījis 93,7% metienus. Viņš spēlējis divos pasaules čempionātos.
Aizsardzībā Johaness Johannesens šobrīd pārstāv Somijas augstākās līgas vienību Lahti “Pelicans”, kamēr Makss Krogdāls spēlē Zviedrijas klubā AIK. Pirmais 26 sezonas spēlēs izcēlies ar trīs vārtiem un vienu piespēli, bet Krogdāls – 17 spēlēs atdevis trīs rezultatīvās piespēles. Abi spēlējuši vairākos pasaules čempionātos.
Uzbrukumā Tomass Olsens šobrīd spēlē Somijas Mikeli “Jukurit” un tādējādi ir talantīgā Alberta Šmita komandas biedrs, savukārt dažādos Zviedrijas augstākās līgas klubos spēlē tādi hokejisti kā Tomass Bergs-Paulsens, Peters Vesterheims, Martins Jonsens un Eskils Bakke. Olsens “Jukurit” sastāvā līdz šim iekrājis 12 punktus (8+4), bet rezultatīvākais no Zviedrijā spēlējošajiem ir Eskilds Bake Olsens, kuram 15 iekrāti punkti (4+11).
Savukārt Slovākijas izlasi, tāpat kā Latviju, sastāvu ietekmēja savainojumi spēlētāju rindās. Līdz ar to tie liegs spēlēt tādiem hokejistiem kā vārtsargam Staņislavam Škorvānekam, aizsargam Peteram Čerešnākam un uzbrucējiem Tomašam Tataram, Marekam Hrivīkam un Milošam Kelemanam. Viņu vietā izsaukti veseli septiņi hokejisti, jo divi no viņiem, Marekam Heclam un Patrikam Hrehorčākam ir atļauja spēlēt tikai vienā spēlē, pēc kuras jāatgriežas kluba rindās. Vēl izsaukti vārtsargi Dāvids Hrenāks un Patriks Jurčāks, aizsargs Dāvids Romanāks, un uzbrucēji Filips Krivošiks, Sebastians Čederle. Aizsardzībā un uzbrukumā lielākā Slovākijas izlases hokejisti spēlē Čehijas līgā un tādējādi ir pazīstami ar latviešiem, kuri arī šajā līgā ir plašā lokā.
Plānots, ka pēc turnīra Slovākijā Latvijas hokejisti februārī gatavosies ziemas olimpiskajām spēlēm, Milānā aizvadot vienu pārbaudes maču. Pagaidām gan ap hokeja turnīru ir lielas kaislības nepabeigtās lielās arēnas dēļ, kas kavējas. Iespējama pat Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāju atsaukšana no turnīra, lai gan NHL vadība ir piesardzīgi optimistiska par darbu paveikšanu laikā.