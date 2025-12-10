Latvieši NHL: Šilovs atvaira 25 metienus sāpīgā zaudējumā, Girgensona "Lightning" pārtrauc neveiksmju sēriju
Sāpīgu zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā otrdien piedzīvoja Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda, kas pamatlaika pēdējā sekundē ļāva Anaheimas "Ducks" izlīdzināt rezultātu un vēlāk svinēt panākumu pēcspēles metienu sērijā. Ar dažādām sekmēm mačus aizvadīja citas latviešu pārstāvētās komandas.
"Penguins" zaudē pēcspēles metienos
"Penguins" savā laukumā uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā piekāpās ar rezultātu 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1), "Ducks" komandai svinot trešo panākumu pēc kārtas. Viesi no zaudējuma izglābās pamatlaika pēdējā sekundē, kad skaitliskajā mazākumā un bez vārtsarga uz ledus izlīdzinājumu 3:3 panāca Bekets Seneke, kura uz vārtu priekšu raidīto ripu 0,1 sekundi pirms finālsvilpes savos vārtos ar roku iesita "Penguins" aizsargs Ēriks Kārlsons. Šilovs tika galā ar 25 no 28 pretinieku metieniem, atvairot 89,3% raidījumu, bet pēcspēles metienos atvairīja divus no trim izgājieniem.
Pirmā perioda vidū "Penguins" vadībā izvirzīja Noels Akiari, bet otrās trešdaļas sestajā minūtē Džeksons Lakombs viesiem panāca izlīdzinājumu. Perioda turpinājumā Trojs Terijs ieguva vadību viesiem, uz ko "Penguins" atbildēja ar Tomija Novaka precīzo metienu 19 sekundes pirms pārtraukuma. Noslēdzošās trešdaļas 17. minūtē Entonijs Manta vairākumā izvirzīja vadībā mājiniekus, tomēr neveiksme pēdējā sekundē liedza "Penguins" izcīnīt divus punktus. Uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā vienīgais precīzais raidījums padevās "Ducks" uzbrucējam Leo Kārlsonam.
"Penguins" ar 35 punktiem 28 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Monreālas "Canadiens" hokejistus.
Tampabeja pārtrauc neveiksmju virkni
Četru zaudējumu sēriju otrdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) pārtrauca Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda, kas viesos sagrāva Monreālas "Canadiens" vienību. "Lightning" izbraukumā bija pārāka ar 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), izcīnot pirmo panākumu decembrī.
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 14 minūtes un 58 sekundes, no kurām divas minūtes un 31 sekundi spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja sešus metienus vārtu rāmī, kas bija lielākais metienu skaits komandā, pielietoja trīs spēka paņēmienus, zaudēja visos sešos iemetienos un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Lightning", kas iepriekšējās divās spēlēs vārtus neguva, vadībā izvirzījās jau mača trešajā minūtē pēc precīzā Breidena Pointa metiena, septītajā minūtē Pontuss Holmberjs panāca 2:0, bet pirmā perioda 18. minūtē Ņikita Kučerovs guva viesu trešos vārtus. Otrās trešdaļas ievadā Šarls-Eduārs D'Astruss panāca 4:0, uz ko mājinieki atbildēja ar perioda pēdējā minūtē Olivera Kapanena precīzo metienu vairākumā. Noslēdzošajā trešdaļā vēl divus vārtus viesu labā guva Darens Redišs, ļaujot "Lightning" svinēt graujošu uzvaru.
"Lightning" ar 36 punktiem 30 spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Ņūdžersijas "Devils" vienību.
Ābols palīdz "Flyers" uzvarēt
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols otrdien bloķēja vienu metienu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda izcīnīja uzvaru. "Flyers" savā laukumā ar rezultātu 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) uzvarēja Sanhosē "Sharks" komandu.
Ābols laukumā pavadīja 12 minūtes un 40 sekundes, no kurām minūti un 25 sekundes spēlēja mazākumā. Uzbrucējs sev atvēlētajā laikā bloķēja vienu metienu, uzvarēja četros no deviņiem iemetieniem un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Uzvarētāju rindās pa 1+1 katrs sakrāja Treviss Koneknijs un Kristians Dvoraks, bet vēl pa vārtiem guva Noa Keitss un Karls Grunstrems. "Sharks" vienīgos vārtus guva Kolins Grafs.
"Flyers" ar 35 punktiem 28 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Vegasas "Golden Knights" hokejistus.
Kolumbusa turpina zaudēt
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien nespēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu. "Blue Jackets" viesos ar rezultātu 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) zaudēja Karolīnas "Hurricanes" komandai. Merzļikina komandas biedrs Džets Grīvzs atvairīja 27 no 30 metieniem jeb 90%. Pretējos vārtos savu septīto uzvaru pēc kārtas izcīnīja "Hurricanes" vārtsargs Brendons Busi, kurš tika galā ar 23 no 24 metieniem jeb 95,8% viesu mesto ripu.
"Blue Jackets" rindās vienīgos vārtus guva Dmitrijs Voronkovs, bet mājinieku sastāvā ar trāpīgiem raidījumiem izcēlās Sets Džārviss, Ēriks Robinsons, Džordans Stāls un Džordans Martinuks. Trīs zaudējumus pēc kārtas piedzīvojusī "Blue Jackets" ar 32 punktiem 30 spēlēs ieņem 13. vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu, kad savā laukumā uzņems Otavas "Senators" hokejistus.