"Rīgas zeļļi" ENBL spēlē Bulgārijā pieveic Plevenas "Spartak"
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" otrdien Bulgārijā svinēja uzvaru Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) mačā. "Rīgas zeļļi" C grupas spēlē ar 85:81 (26:28, 17:21, 20:15, 22:17) pārspēja Plevenas "Spartak".
Uzvarētājiem 26 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Frenkijs Fidlers, 24 punktus guva Džeilens Pagīss, 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Roberts Bērziņš, bet 13 punktus guva Rolands Šulcs.
Mājiniekiem ar 31 gūtu punktu izcēlās Džeilens Makklauds, 14 punktus guva Kavons Skots, 11 - Martins Rusevs, bet desmit punktus un 11 atlēkušās bumbas sakrāja Noels Brauns.
Mājinieki otrajā ceturtdaļā divreiz sasniedza 11 punktu pārsvaru, taču trešās ceturtdaļas vidū rīdzinieki pēc Džeilena Pagīsa trīspunktnieka rezultātu izlīdzināja - 56:56.
Spēles beigas labāk aizvadīja rīdzinieki, ceturtās ceturtdaļas sākumā pēc Frenkija Fidlera divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 68:66 un nosargājot vadību līdz mača beigām.
"Rīgas zeļļi" ar trim uzvarām un trim zaudējumiem turnīra tabulā ieņem otro vietu, bet "Spartak" ar diviem panākumiem piecās cīņās atrodas astotajā vietā.
Rīdzinieki turnīra ievadā ar 93:91 pieveica Varšavas "Dziki" un ar 83:72 - Kosovas vienību "Peja", bet ar 69:78 piekāpās Grieķijas vienībai Saloniku "Iraklis", ar 74:86 - Horvātijas klubam "Dubrava" un ar 81:87 - "Olomoucko" no Čehijas.
Bulgārijas vienība ar 83:82 pieveica "Dubrava" vienību un ar 91:84 - "Olomoucko", bet ar 81:96 piekāpās "Peja" vienībai un ar 69:72 - "Iraklis".
ENBL šosezon spēlē arī "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", kas ar bilanci 3-1 ieņem desmito vietu.
26 komandas no 17 valstīm trīs grupās līdz februāra vidum aizvada apļa turnīru ar pārējām grupas komandām. ENBL izslēgšanas spēlēs iekļūst 16 komandas.
Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025. gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".