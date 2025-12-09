Girgensona "Lightning" piedzīvo zaudējumu pret "Maple Leafs"
"Sauso" zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā pirmdien piedzīvoja Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda, kas izbraukumā nespēja gūt vārtus spēlē ar Toronto "Maple Leafs" vienību.
"Lightning" piekāpās ar rezultātu 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), piedzīvojot jau ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Šī bija otrā spēle pēc kārtas, kurā Tampabejas vienība nespēja gūt vārtus. Pēdējo reizi tik ilgi bez gūtiem vārtiem "Lightning" bija 2023. gada novembrī.
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 13 minūtes un trīs sekundes, no kurām minūti un 35 sekundes spēlēja mazākumā. Sev atvēlētajā laikā latviešu uzbrucējs izpildīja divus metienus vārtu rāmī, pielietoja divus spēka paņēmienus, reizi pazaudēja ripu, uzvarēja četros no astoņiem iemetieniem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Maple Leafs" vārtos savu pirmo "sauso" spēli NHL aizvadīja 24 gadus vecais zviedru vārtsargs Denniss Hildebijs, kuram šī bija devītā spēle šosezon un 15. mačs līgā kopumā. Viņš tika galā ar visiem 29 pretinieku metieniem.
Spēles 17. minūtē Morgans Railijs guva pirmos mājinieku vārtus, bet mača pēdējā pirmspēdējā sekundē Ostons Metjūzs ar metienu tukšos "Lightning" vārtos panāca 2:0.
"Lightning" ar 34 punktiem 29 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs jau šonakt pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Monreālas "Canadiens" hokejistiem.