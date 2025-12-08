Dāvis Bertāns gūst astoņus punktus uzvarētā Adrijas līgas mačā; Strautiņam deviņi zaudējumā pret Eirolīgas komandu
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pirmdien guva astoņus punktus Adrijas līgas spēlē un kopā ar "Dubai" komandu svinēja uzvaru.
"Dubai" viesos ar rezultātu 88:74 (26:15, 21:21, 19:19, 22:19) uzvarēja bosniešu vienību Laktaši "Igokea".
Bertāns, aizvadot tikai savu otro spēli Adrijas līgas sezonā, 21 minūtē un 49 sekundēs realizēja vienīgo divpunktu metienu un divus no sešiem tālmetieniem, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie negatīva +/- rādītāja (-2) un iekrāja 12 efektivitātes koeficienta punktus.
"Dubai" komandā ar 20 punktiem rezultatīvākais bija Mfiondu Kabengele, bet mājiniekiem 15 punktus guva Brēins Tairijs. "Dubai" ar astoņām uzvarām astoņās spēlēs turnīra tabulā ieņem pirmo vietu.
Tikmēr Artūrs Strautiņš Itālijas A sērijas mačā guva deviņus punktus, Tortonas "Derthona" piedzīvojot zaudējumu Eirolīgas komandai Boloņas "Virtus". Tortonas vienība viesos zaudēja ar rezultātu 77:92 (20:20, 15:28, 22:32, 20:12).
Strautiņš laukumā bija 21 minūti, realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un visus četrus soda metienus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divreiz kļūdījās, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, izprovocēja trīs piezīmes, iekrāja 15 efektivitātes koeficienta punktus un tika pie negatīva +/- rādītāja (-9).
Viesiem rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Kristians Vitale. Uzvarētājiem 19 punktus guva Mets Morgans, bet 15 punkti un 12 bumbas zem groziem bija Muhametam Diufam.
"Derthona" ar sešām uzvarām desmit spēlēs turnīra tabulā ierindojas piektajā pozīcijā.