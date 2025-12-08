Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns guva astoņus punktus Adrijas līgas spēlē.
Basketbols
Šodien 22:35
Basketbolists Bertāns gūst astoņus punktus uzvarētā Adrijas līgas mačā
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pirmdien guva astoņus punktus Adrijas līgas spēlē un kopā ar "Dubai" komandu svinēja uzvaru.
"Dubai" viesos ar rezultātu 88:74 (26:15, 21:21, 19:19, 22:19) uzvarēja bosniešu vienību Laktaši "Igokea".
Bertāns, aizvadot tikai savu otro spēli Adrijas līgas sezonā, 21 minūtē un 49 sekundēs realizēja vienīgo divpunktu metienu un divus no sešiem tālmetieniem, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie negatīva +/- rādītāja (-2) un iekrāja 12 efektivitātes koeficienta punktus.
"Dubai" komandā ar 20 punktiem rezultatīvākais bija Mfiondu Kabengele, bet mājiniekiem 15 punktus guva Brēins Tairī. "Dubai" ar astoņām uzvarām astoņās spēlēs turnīra tabulā ieņem pirmo vietu.