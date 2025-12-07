Merzļikins atvaira 33 metienus "Blue Jackets" rezultatīvā zaudējumā
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā atvairīja 33 metienus, viņa pārstāvētajai Kolumbusas "Blue Jackets" piedzīvojot zaudējumu.
"Blue Jackets" viesos ar 6:7 (1:1, 4:3, 1:2, 0:1) pagarinājumā zaudēja aizsarga Uvja Balinska pārstāvētajai Floridas "Panthers".
Balinskis šajā mačā uz ledus bija 13 minūtes un četras sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.Kolumbusas vienība šajā spēlē divreiz nenoturēja vadību, vispirms izlaižot no rokām trīs vārtu pārsvaru, bet pēc tam nenosargājot divu ripu pārsvaru. Uzvaras vārtus četras sekundes pirms pagarinājuma beigām guva Sems Benets, kurš pirms tam pamatlaikā atzīmējās ar trīs rezultatīvām piespēlēm.
Vārti un trīs piespēles bija arī Bredam Maršānam, divus vārtus guva un vienu piespēli atdeva Kārters Verhēge, tāpat vārtus guva Evans Rodrigess, Sets Džounss un Antons Lundels.
"Blue Jackets" komandai vārtus guva Kouls Silindžers, Īsaks Lundestrēms, Dmitrijs Voroņkovs, Mailss Vuds, Deimons Sīversons un Kirils Marčenko. Sergejs Bobrovskis tika galā ar 25 metieniem.
Austrumu konferencē "Blue Jackets" ar 32 punktiem 28 spēlēs ir 12. vietā, bet pašreizējā Stenlija kausa glabātāja "Panthers" ar 28 punktiem 27 dueļos ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā.
Citā mačā uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" mājās ar 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) zaudēja Ņujorkas "Islanders".
Girgensons 14 minūtēs un 21 sekundē vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu un cīņu noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pretiniekiem Kelams Ričijs trešā perioda 13. minūtē panāca 1:0, un Keisijs Siziks četras sekundes pirms pamatlaika beigām meta ripu tukšos vārtos. Iļja Sorokins uzvarētāju vārtos tika galā ar 32 metieniem, bet pretējos vārtos Jūnass Johansons neitralizēja 17 no 18 metieniem.
Abas komandas Austrumu konferencē ir līdzās - "Lightning" ar 34 punktiem 28 mačos ir ceturtā, bet "Islanders" ar 35 punktiem 29 spēlēs ir pozīciju augstāk.
Savukārt Vankūveras "Canucks", kuras sastāvā joprojām nav atgriezies uzbrucējs Teodors Bļugers, mājās ar 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) uzvarēja Minesotas "Wild".
"Canucks" komandā ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Ātu Rati, kuram šī bija pirmā trīs punktu spēle karjerā. Vēl mājiniekiem vārtus guva Toms Vīlanders un Ēliass Petešons, bet pretiniekiem izcēlās Mets Boldijs un Matss Dzukarello.
"Canucks" ar 25 punktiem 29 spēlēs ir pirmspēdējā, 15. vietā Rietumu konferencē, kur "Wild" ar 35 punktiem 29 cīņās ieņem ceturto pozīciju.