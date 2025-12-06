Porziņģis par veselības problēmām: es biju vienkārši slims, bet tas nav tas pats, kas pagājušajā sezonā
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa saslimšana un četru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Atlantas "Hawks" spēļu izlaišana nav saistīta ar pavasarī basketbolistu piemeklējušo vājumu, sestdien basketbolista teikto citē tīmekļa vietne "Basketnews.com".
Jau ziņots, ka piektdien Porziņģis pēc četru spēļu izlaišanas slimības dēļ guva 25 punktus "Hawks" zaudējumā savā laukumā, ar 133:134 piekāpjoties Denveras "Nuggets" komandai.
Porziņģis laukumā pavadītajās 20 minūtēs un 29 sekundēs realizēja četrus no septiņiem tālmetieniem, piecus no sešiem divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni un četras piezīmes.
"Basketnews.com" ziņo, ka Porziņģis pēc spēles norādīja, ka pašreizējās veselības problēmas nav saistītas ar posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu (POTS), ar ko viņš sirga pagājušās sezonas beigās Bostonas "Celtics" komandā, kad saslimšana izraisīja basketbolista sirdsdarbības paātrināšanos un nogurumu, vienkārši pieceļoties kājās.
Kad Porziņģis slimības dēļ nespēlēja šosezon, daudzi domāja, vai basketbolists atkal nav saskāries ar POTS.
"Neteiktu, ka tagad tas bija tas pats," Porziņģis pēc spēles žurnālistam Kevinam Čoinārdam noliedza saistību ar pavasara saslimšanu. "Es vienkārši nejutos pārāk labi. Nebiju vesels, bet es neteiktu, ka tas bija tas pats, kas pagājušajā sezonā. Tāpēc tas ir labi."
Viņš arī norādīja, ka valstsvienībā pavadītā vasara viņam palīdzēja saprast, ka POTS ir pārvarēts.
"Domāju, ka ar to nesaskāros, pat šovasar spēlējot valstsvienībā," skaidroja Latvijas centra spēlētājs. "Taču vienkārši saslimt ar kaut ko ir nomācoši. Gribu būt vesels, un es tāds arī būšu."
Porziņģis teica, ka nedaudz vairāk nekā 20 minūtēs laukumā viņš jutās labi.
"Protams, viss nebija ideāli, taču vēlos būt laukumā. Mani beidz nost tas, ka neesmu pilnīgi vesels, bet tagad jūtos uz pareizā ceļa," piebilda basketbolists.
"Hawks" ar 13 uzvarām 24 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien, izbraukumā spēlējot ar Vašingtonas "Wizards".