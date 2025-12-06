Leģionāra gaitas uzsākušais Skuja iedzīvojies kājas savainojumā
Latvijas basketbolists Toms Skuja iedzīvojies kājas augšstilba muskuļa savainojumā, piektdien paziņoja viņa pārstāvētā Vācijas bundeslīgas vienība Ludvigsburgas "Riesen".
Skuja ticis pie savainojuma izlašu pārtraukumā Latvijas valstsvienības treniņa laikā un nevarēs doties laukumā aptuveni četras nedēļas.
"Ļoti skumji, ka Toms ir guvis savainojumu un būs ārpus ierindas tik ilgu laiku. Toms ir talantīgs spēlētājs, kurš mums jau ir daudz palīdzējis. Mums ir svarīgi, lai Toms pilnībā atveseļotos, un nevēlamies steigties ar viņa atgriešanos laukumā. Atveseļošanās procesa laikā viņš strādās ar komandu kā parasti," norādīja "Riesen" galvenais treneris Miko Rīpinens.
23 gadus vecais basketbolists pēc sezonas sākuma "Rīgas zeļļos" oktobra beigās pievienojās Vācijas vienībai "Riesen". Viņš Ludvigsburgas komandas rindās aizvadījis trīs mačus.
"Riesen" ar piecām uzvarām septiņās spēlēs turnīra tabulā atrodas sestajā pozīcijā.