Sometimes you just get the bounces pic.twitter.com/K5JoCHThUU— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) December 6, 2025
Hokejs
Šodien 12:03
Sandis Vilmanis zaudējumā gūst savus piektos vārtus sezonā
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem, viņa pārstāvētajai Šarlotas "Checkers" piedzīvojot neveiksmi.
"Checkers" savā laukumā ar 3:6 (1:1, 0:1, 2:4) piekāpās Ročesteras "Americans".
Vilmanis guva mājinieku pirmos vārtus, 14. minūtē izceļoties ar precīzu metienu vairākumā. Viņš statistikā izcēlās ar vienu metienu pa vārtiem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -2.
Latvijas uzbrucējs šosezon 18 spēlēs ticis pie 12 (5+7) rezultativitātes punktiem.
Citā mačā Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" mājās ar 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) uzvarēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms".
"Penguins" ar 33 punktiem 22 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas pirmajā vietā, bet "Checkers" ar 22 punktiem 18 cīņas ierindojas astotajā pozīcijā.