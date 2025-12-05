Pasaules kauss kamaniņu sportā: Bots/Plūme un Upīte/Pavlova izcīna bronzu
Latvijas ekipāžas Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Anda Upīte/Madara Pavlova piektdien Vinterbergas trasē Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā izcīnīja trešo vietu jaukto pāru sacensībās ekipāžām.
Par uzvarētājiem kļuva vācieši Tobiass Vendls/Tobiass Arlts un Jesika Dēgenhardta/Šaijena Rozentāla, kuri trasē pavadīja mminūti un 34,470 sekundes.
Viņi par 0,071 sekundi apsteidza Austrijas otro komandu ar ekipāžām Tomass Šteijs/Volfgangs Kindls un Selīna Egle/Lara Kipa sastāvā, bet trešo vietu ieņēma Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Anda Upīte/Madara Pavlova, kuri trasi veica vienā minūtē un 35,078 sekundēs.
Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova trasi veica 36,071 sekundē, uzvarētājiem zaudējot 1,601 sekundi un ieņemot septīto vietu 11 komandu vidū. Robežniece/Bogdanova kļūdījās trases lejasdaļā saslīdot, taču iztiekot bez kritiena.
Trases lejasdaļā kritienu piedzīvoja un nefinišēja kā pēdējie braucošie galvenie favorīti vācieši Toni Egerts un Floriāns Millers.
Plkst.18.30 notiks jaukto pāru sacensības vieniniekiem. Pasaules kausa sacensības kamaniņu sportā tiešraidē translē televīzijas kanāls TV6.
Ar septīto numuru startēs Gints Bērziņš un Kendija Aparjode, bet ar 14. numuru 17 duetu sacensībās - Kristers Aparjods un Elīna Ieva Bota.
Sportistiem pirmo posmu vajadzēja aizvadīt Austrijas trasē Īglsā, bet renovētā trase nebija tik laba, lai tajā varētu aizvadīt sacensības, un posms tika pārcelts uz Vinterbergu.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir plānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.