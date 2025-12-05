Latvijas distanču slēpotāji neiekļūst Pasaules kausa sprinta izslēgšanas sacensībās
Latvijas distanču slēpotāji Lauris Kaparkalējs un Jēkabs Skolnieks piektdien Norvēģijā Pasaules kausa otrajā posmā sprintā klasiskajā stilā ierindojās attiecīgi 65. un 84. pozīcijām neiekļūstot izslēgšanas sacensībās.
Kvalifikācijā labāko rezultātu sasniedza ASV sportists Bens Ogdens, kurš 1,4 kilometrus garo trasi veica divās minūtēs un 58,87 sekundēs. Norvēģis Juhanness Klēbo zaudēja 0,22 sekundes un bija otrais, bet Zviedrijas distanču slēpotājs Alvars Mīlbaks atpalika 0,46 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Kaparkalējs distanci veica trīs minūtēs un 15,20 sekundēs, piekāpjoties 16,33 sekundes un ieņemot 65. vietu, bet Skolnieks ar finišu trīs minūtēs un 31,32 sekundēs zaudēja amerikānim 32,45 sekundes un bija 84. pozīcijā.
No 87 startējušajiem slēpotājiem izslēgšanas sacensībās iekļuva 30 ātrākie sportisti. Startam pieteikts bija arī Raimo Vīgants, kurš izlēma sprintā nestartēt.
Sieviešu konkurencē bija paredzēts sacensties Patrīcijai Eidukai, taču latviete nestartēja. Sestdien notiks 20 kilometru sacensības skiatlonā, bet svētdien - desmit kilometru sacensības brīvajā stilā ar intervālu startu.
Nākamajā nedēļā ir paredzēts Pasaules kausa posms Šveices kūrortā Davosā, bet decembra pēdējā nedēļā Itālijas pilsētā Toblahā sāksies prestižais "Tour de Ski" seriāls. Janvārī notiks Pasaules kausa posmi Vācijas trasē Oberhofā un Šveices ciematiņā Gomsā, bet pēc tam labākie distanču slēpotāji no 7. līdz 22. februārim sacentīsies Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs. Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.