Dārta Neimane izcīna dalīto ceturto vietu Eiropas kausa skeletonā posmā
Latvijas sportiste Dārta Neimane ceturtdien Altenbergas trasē Vācijā izcīnīja ceturto vietu Eiropas kausa skeletonā posmā, Marta Andžāne ieņēma 16., Laura Lēģere - 21. un 28. vietu.
Uzvaru svinēja vāciete Viktorija Hanzova, kura no otrās vietas pirmajā braucienā ar labāko braucienu otrajā braucienā pakāpās uz pirmo vietu, finišējot minūtē un 56,22 sekundēs.
Viņa par 0,91 sekundi apsteidza pirmā brauciena uzvarētāju šveicieti Sāru Šmīdu, kura otrajā braucienā ierindojās vien 11. vietā, un par 1,29 sekundēm - tautieti Viktoriju Deniki.
Neimane, kura braucienos sasniedza attiecīgi piekto un sesto ātrāko laiku un Hanzovai piekāpās 1,39 sekundes, kopā ar britu sportisti Ešlīnu Blindu dalīja ceturto vietu, par piecām sekundes simtdaļām apsteidzot vācieti Karolīnu Meieri.
16. vietu ieņēma Andžāne (+2,81), 21. vietu - Lēģere (+4,51), bet Kamila Krustiņa pirmajā braucienā ieņēma 28. vietu, līderei Šmīdai zaudējot 3,17 sekundes, un otrajam braucienam, kurā startēja 25 ātrākās, nekvalificējoties.
Jau ziņots, ka ceturtdien vīriešu sacensībās devīto vietu izcīnīja Dāvis Valdovskis, 24. vietu - Renārs Jumiķis, bet Krists Turauskis, Matīss Andžāns un Kārlis Roze nekvalificējās otrajam braucienam un noslēdza sacensības attiecīgi 28., 35. un 36. vietā 38 skeletonistu konkurencē.
Piektdien gan skeletonisti, gan skeletonistes Eiropas kausa posmā sacentīsies vēlreiz.